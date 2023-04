¡Pasión bajo las sábanas en la noche de bodas de Yaiza y Ginés!

Yaiza y Ginés se casan y muestran su amor delante de todos en Honduras, menos de Asraf, que no es invitado a la boda

La pareja habla con Jorge Javier en directo de su noche de pasión después de casarse

Miriam, la hija de Ginés Corregüela, reacciona al ver la noche de bodas de su padre con Yaiza: “Parecía un gusano”

Yaiza y Ginés han tenido su momento más romántico en Honduras y es que, después de la pedida de matrimonio del famoso tiktoker a su novia, ha llegado el gran momento, con Diego oficiando la ceremonia y con Asraf como no invitado de la boda, ambos se han dado el 'sí, quiero', y tras esto, ha llegado la celebración, la particular noche de bodas que ha vivido la pareja.

“Nos separamos por si acaso, para no molestar”, empezaba diciendo el rey de los bocadillos XXL a Yaiza y es que prefería apartarse de sus compañeros en la playa por lo que pudiera pasar. Él aseguraba tener mucho sueño, pero no podía dejar pasar este momento para celebrar con su ya mujer en Honduras debajo de las sábanas, aunque no de la mejor manera, porque el estar acompañados y con las cámaras, no les dejaba disfrutar al completo.

Jorge Javier habla con la pareja de la noche de bodas

“Me sentí que estaba en medio de un estadio de fútbol, con la gente pendiente. Las cositas de casa, en casa. Yo estaba mírame y no me toques", le ha dicho Yaiza a Jorge Javier cuando le ha preguntado por cómo se ha sentido en su noche de bodas. "Algo hubo", ha dicho Ginés, mientras Yaiza le ha pedido que no diga nada sobre esto: "Cállate, muchacho, no le hagas caso, Jorge".

Miriam, la hija de Ginés, reacciona a este momento