La reacción de Asraf al encontrarse con Yulen y enterarse de la ruptura con Anabel Pantoja: "Tengo los pelos de punta, me da pena"

Cuando Asraf le ha preguntado por qué tal está Anabel Pantoja, el deportista le ha dado la noticia: "Eso es lo que te tengo que contar, ya no estamos juntos , pero todo bien, estamos bien, ella está bien, yo estoy bien, pero ya no estamos juntos, tranquilo". Él también le ha contado que esto ha pasado hace un mes más o menos, cuando el superviviente le ha preguntado por el momento en el que decidieron separar sus caminos.

"Los pelos de punta" , ha dicho Asraf al enterarse y tras esto le ha dado un abrazo: "Lo importante es estar bien, tío". El novio de Isa Pantoja le ha explicado que se ha acordado mucho de ellos y de la Nochevieja que pasaron juntos: "Me he quedado a cuadros". "No te preocupes, está todo tranquilo, céntrate y a lo tuyo, preocupaos por lo que pasa aquí", le ha dicho Yulen.

"Me da pena porque os he visto muy bien, congeniabais muy bien, estabais ilusionados y no te he mentido, se me ha erizado la piel", ha entonado Asraf y ha alucinado con "cómo cambian las cosas en un mes". Quedadose pensativo ante esto. "Cambia la cara, tío, que estamos bien", le ha pedido Asraf al verle así y ha querido darle ánimos para su concurso.