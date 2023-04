Pocholo Martínez-Bordiú defiende a su sobrino Bosco tras las críticas por no querer posicionarse en los conflictos

Su tío, Pocholo Martínez-Bordiú, ha salido en su defensa a través de sus redes sociales, donde ha aplaudido la actitud del concursante y ha asegurado que no entra en conflictos porque no está interesado en ellos, por lo que simplemente está actuando tal y como es él realmente y no porque quiera pasar desapercibido en el grupo: "Es imposible no haber entrado en trifulcas hasta ahora y... ¡es un acierto! Bosco no se empeña en ser conocido, sino en alguien que vale la pena conocer".