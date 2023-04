Isa Pantoja habla de la actitud de Raquel Arias, Diego y Ginés ante la expulsión de Yaiza: "A veces tienes que sacar la cara como persona humana"

"Agradezco, de verdad, que hayáis tomado la expulsión de haber expulsado a Yaiza , creo que ahora está todo más tranquilo", ha dicho la hija de Isabel Pantoja. "Bueno, ojo, has visto ya el sumario y eso es una parte muy pequeña", ha apuntado Ion Aramendi sobre las imágenes que se verán a lo largo de la noche de una bronca que ha tenido su pareja con Alma y Manuel. "No me ha gustado, ya lo digo, a ver qué pasa, pero yo estoy tranquila con eso con Asraf", ha dicho ella.

Pero volviendo al tema, Isa Pantoja ha querido dejar claro que no le gustó mucho cómo actuaron algunos de los compañeros ante el conflicto de Yaiza y Asraf. Diego, Ginés y Raquel Arias aseguraban no haber escuchado los insultos de Yaiza a Asraf, pese en que las imágenes que veía que estaban muy cerca del conflicto. "Me parece que lo hicieron bastante mal y Ginés también, no me parece excusa suficiente porque hay veces que tienes que sacar la cara como persona humana si eres testigo de esas cosas", asegura ella ante lo ocurrido.