Marta Peñate imita a Diego Pérez y la defensora del concursante estalla: "No hace falta que te burles"

En plató, los colaboradores han desvelado qué concursante querían que fuese expulsado. "Jonan y Asraf están siendo divertidos. Me gustaría que se fuera Diego porque no me ha gustad todo el concurso, y que diga que Yaiza había dicho esas cosas de calentón…Yo no digo que le voy a romper la nariz a alguien en un calentón", ha comenzado diciendo Alexia.