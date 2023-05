Yaiza se arrodilla ante Raquel Mosquera para pedirle disculpas: "No te agaches, no quiero que hagas eso"

La ya exconcursante se ha acercado desde el centro del plató hasta el lugar donde estaba Raquel Mosquera en el sofá para pedirle disculpas: "Siento que fuiste tú la que pagó los platos que yo traía de la calle , la pagué contigo por las formas, la actitud y el tono. No quiero que me las aceptes si no quieres, pero si necesito decírtelo". Raquel le ha preguntado si lo siente de corazón, al recibir un sí como respuesta, ha decidido aceptarlas.

Cuando Mosquera iba a decir unas palabras a la expulsada, Yaiza ha decidido arrodillarse ante ella. "No te agaches, no quiero que hagas eso, soy una persona humilde y no me gusta que estés ahí como arrodillada", ha dicho Raquel y le ha pedido que se pongan de pie. "No quiero que lo tomes como un ataque personal porque no te conocía", ha dicho asegurando que no recuerda bien lo que pasó: "Lo hice con impulsividad".