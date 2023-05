Yaiza, entre lágrimas, reconoce que se ha equivocado con su actitud: "Asumo todo lo que hice y dije"

"Estoy regulín", le ha confesado a Carlos Sobera y este le ha preguntado qué lectura hace sobre todo lo ocurrido. "Me equivoqué, en todo menos en haber ido a Ginés, mi vista tenía que haber quedado en eso y ya está", ha dicho ella y ha añadido: "Creo que a día de hoy todavía no asumí que he sido concursante". Y asegura que "asume todo lo que dijo e hizo", además de las "formas y las maneras de hacerlo", que como ella dice "no fueron las correctas".

Durante la noche ha podido ver las reacciones de sus compañeros en las horas después de su expulsión, algo con lo que no ha podido evitar romperse. Ha contestado ante la pregunta del presentador sobre qué siente cuando escucha a algunos de sus compañeros de generar tensión en la playa: "Es la verdad, es la realidad, así estaba y no me reconozco". Además, afirma que cree que ha podido perjudicar el concurso de Ginés y que incluso le llegó a pedir disculpas por esto: "Él me decía que controlase las formas, que me callase y que sabía que no era así, pero que el concurso me estaba pudiendo".