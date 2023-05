El emotivo reencuentro de Raquel Bollo con sus hijos Manuel Cortés y Alma Bollo: "Estoy muy orgullosa de vosotros"

Raquel ha tirado de una cuerda trayendo a tierra el bote en el que se encontraba la concursante. "¡Qué de menos te echaba!", le aseguraba Alma a su madre. "Eres una campeona tesoro. Estás guapísima. Estás delgadísima ", le aseguraba ella. La superviviente se sinceraba con Raquel Bollo y le contaba cómo se encontraba: "Estoy sola ahora, no sé, no encajo bien".

"Pero si tú encajas bien siempre. A seguir luchando, día a día, a seguir resolviendo los problemas. Quiero que tengas paz, que tengas tranquilidad, que disfrutes, quiero verte bailar, quiero verte reír, todo lo quiero ver", le animaba ella. " Es normal tener momentos mal , pero hay que ir un día más. Me da igual que ganéis o no, quiero que os vayáis con la experiencia que me fui yo de la isla".

"Me siento ganadora, me he superado en muchos aspectos", anunciaba orgullosa Alma." En todos no, esa boca…yo conozco tus formas, pero estoy escuchándote todo el día con el coñ* en la boca", le reprochaba su madre. El momento más emotivo llegaba cuando la superviviente preguntaba a su madre por su hija: "Te ve y dice ‘ganadora, venga mami’. Lo ve un poquito, luego ya se cansa, pero lo ve".