Las bonitas palabras que Elena, la madre de Adara, le dedica a Gianmarco: "Quiero agradecerte lo que dijiste de mi hija"

Adara Molinero ha sufrido un pequeño bajón ante el hambre que asegura que está pasando y que cada vez se le hace más complicado, algo de lo que ha hablado su madre Elena en la parte para abonados de Mitele Plus , la que también ha querido decirle algo a Gianmarco Onestini.

Carlos Sobera ha preguntado a la madre de la superviviente cómo está su relación con el italiano. "Bien, muy bien", ha dicho Elena y Gianmarco asegura que ambos "intentan quedarse con lo bueno". Tras esto, Elena ha querido decir algo ante las palabras que dijo Gianmarco de su hija: "Le tengo que dar las gracias por cómo habló el otro día de Adara, me gustó mucho escucharte, lo explicaste muy bien y me gustó, me llegó".