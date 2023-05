Adara Molinero desvela cuál ha sido el mayor regalo que le ha hecho ‘Supervivientes’: “Me siento empoderada”

“Me siento bien. Os voy a decir una palabra que está muy de moda, pero de verdad me siento así. Me siento empoderada . Quiero ponerme guapa, quiero maquillarme, ponerme pibón, salir, disfrutar”, comenzaba.

La hija de Raquel Bollo señalaba la importancia de sentirse así incluso estando en pareja. “Ahora estoy solita, es mi momento y estoy feliz. Esto es un regalo que me ha hecho ‘Supervivientes”, continuaba Adara.

Eso sí, tiene claro qué es lo más complicado del concurso: “El hambre es lo más duro que he vivido en mi vida. No quiero jamás volver a sentirlo, pero jamás quiero olvidar lo que se siente. Si os digo un secreto, pensé que no lo iba a conseguir. Dudaba de mí un poquito, dudaba de si lo conseguiría”.