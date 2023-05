Adara Molinero y Jonan Wiergo pierden los nervios ante una plaga de cucarachas gigantes: "¡Es enorme, parece un caballo!"

Se trata nada más y nada menos, que de cucarachas de un tamaño realmente considerable . Cuando echaban mano de luz en plena noche y alumbraban la zona, no podían parar de chillar. "¡Qué grande! ¡Que p*** asco!", gritaba Jonan mientras comparaban su tamaño con el de un rinoceronte. "Es la más grande que he visto en mi vida" , añadía ella.

Pero no eran ni una ni dos. "¿Cómo hay tantas cucarachas?", se preguntaban. Y pronto descubrían que no solo rondaban por allí, si no que también se habían tomado la libertad de posarse en su comida de recompensa y hasta en su ropa: "Una cucaracha en mi pizza. ¡Fuera, atrevida! Y no vuelvas".