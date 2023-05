La desconocida y dura vida de Artùr: "Ha sido un transcurso de cosas horribles"

Artùr Dainese no era una de las caras más conocidas de 'Supervivientes 2023' cuando comenzó en concurso y es que el modelo ucraniano ha ido dejándose conocer poco a poco durante su experiencia en Honduras, pero todavía hay muchas cosas que no se sabían de él, algunas de ellas las ha ido compartiendo con Jaime Nava y es que no ha tenido una vida del todo fácil.