Asraf Beno rompe a llorar desconsoladamente al ser salvado por la audiencia: "Nunca pude imaginarme esta situación"

Una semana más, Asraf Beno ha sido el salvado por los espectadores. Rompiendo a llorar, el novio de Isa Pantoja ha dado las gracias a sus seguidores: "Muchas gracias a todos, muchas gracias por todo el cariño. Nunca me pude imaginar esta situación cada día. No es fácil y al final estás nervioso cada semana. Estás pensando que te puedes ir y no quieres dejar de vivir este sueño. Es muy duro estar aquí, pero de verdad que esto me da un chute de energía que te cagas", decía entre lágrimas.