Miguel Frigenti sorprende con su opinión sobre la decisión de Asraf Beno

Asraf Beno ha sorprendido a todos sus compañeros con su decisión . Todo comenzó cuando Artùr Dainese abrió su sobre de la 'ruleta del puchero' y tuvo que escoger a su enemigo del otro grupo, ante lo que dijo que no tenía ninguno pero que con la persona con la que menos se llevaban era con el prometido de Isa Pantoja. Tras esas declaraciones, Laura Madrueño le anunció que sería Asraf el que elegiría la cantidad de cocido que comería y este optó por no darle nada .

Su decisión ha sido muy comentada en Twitter: muchos no entienden que haya dejado a uno de sus compañeros sin comer y otros defienden que haya tenido esa reacción porque creen que se siente despreciado continuamente por el grupo y esta ha sido la gota que ha colmado el vaso de su paciencia, tal y como piensa su novia, Isa Pantoja. "Yo creo que ha sido como 'todos ya están mal conmigo y el que acaba de llegar también me elige a mí, ya no puedo más'", ha comentado en plató la prima de Anabel Pantoja.