Diego Pérez desvela cuántos kilos ha cogido desde su vuelta de Honduras: "Estoy arrasando con la comida"

Diego Pérez cuenta a Jorge Javier Vázquez cómo ha sido su vuelta de Honduras

El exsuperviviente llega con un nuevo 'look': "Me voy a dejar la barba porque me decían mis compañeros que me queda bien"

Diego Pérez justifica su actitud con Asraf y aclara las razones de su nula relación

Diego Pérez, tras su vuelta de Honduras ha estado en su primera gala junto a Jorge Javier Vázquez en plató y el presentador le ha preguntado por cómo se encuentra tras ser expulsado del concurso y volver a la vida real después de su experiencia más extrema en 'Supervivientes'.

El ya exconcursante cuenta en plató cómo ha sido su vuelta a la civilización y con la comida

El ya exconcursante ha afirmado estar bien y acoplado "a la civilización", además de "tranquilo", después de que fue expulsado el pasado domingo en 'Conexión Honduras'. Además, ha decidido quedarse con un 'look' diferente a cómo comenzó el concurso: "Me voy a dejar la barba porque me decían mis compañeros que me queda bien, me la he arreglado y me ha gustado".

Jorge Javier Vázquez le ha preguntado cómo le ha sentado volver a poder comer de nuevo: "He cogido ya como 4 kilos, estoy arrasando con la comida". Y ha comenzado ha contar una anécdota respecto a esto: "Cuando venía el avión que ya había jalado una merienda buena, estuve yendo al baño...". Pero el presentador le ha cortado antes de terminar, entre risas: "Demasiada información".

¿Cómo se ha sentido al ver a sus excompañeros disputar el juego de recompensa?

Además, Diego ha explicado cómo se ha sentido al ver a sus excompañeros disputar el juego de recompensa desde el plató: "Me ha dado mucha pena ver el juego, me imagino estar allí haciendo la prueba y la verdad que luego igual me acostumbraré, pero esta primera vez me ha dado mucha pena verlo desde aquí".

