La reacción de Isa Pantoja a la dura decisión de Asraf Beno sobre Artùr Dainese

Asraf Beno y Artùr Dainese han protagonizado un enfrentamiento durante la prueba de recompensa. Laura Madrueño ha pedido al ucraniano que señalase a uno de sus compañeros como 'enemigo'. Sin pensarlo dos veces, el concursante ha elegido a Asraf. Lo que no se esperaba, era que estuviese en manos de marroquí la decisión de si podría comer o no tras la prueba.

Tras las palabras de Artùr, Asraf no se ha sentido nada bien , así que ha decidido que se quedase sin cocido. Al instante, el novio de Isa Pantoja se ha arrepentido, pero el programa no le ha permitido rectificar su decisión.

En Palapa, Jorge Javier ha preguntado a Asraf sobre el tema . El concursante se mostraba arrepentido y expresaba que había sido un arrebato, ya que no le habían sentado nada bien las palabras de su compañero. Pedía disculpas al modelo, pero éste no las aceptaba.

Poco después, el presentador ha preguntado en plató a Isa Pantoja por la decisión de su novio: "No lo he visto entero porque ha pasado todo muy rápido. He visto que luego se ha arrepentido y sí que quería que comiese, pero ya era tarde. Yo creo que ha sido como 'todos ya están mal conmigo y el que acaba de llegar también me elige a mí. Ya no puedo más".