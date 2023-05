El divertido momento de Asraf Beno cantando por Isabel y Agustín Pantoja durante las nominaciones

Jaime Nava: Jonan Wiergo, Bosco Martínez - Bordiú y Artùr Dainiese son los nominados de la semana

Bosco Martínez - Bordiú no sabe quién es Isabel Pantoja

Asraf Beno ha cantado algunas de sus canciones provocando las risas de Jorge Javier Vázquez

Jaime Nava: Jonan Wiergo, Bosco Martínez - Bordiú y Artùr Dainiese son los nuevos nominados de la semana. Como cada jueves, los supervivientes han accedido a la zona de nominaciones y han escrito sus nombres en el pergamino.

Adara Molinero: “Jaime. Han estado habiendo muchísimos roces y lo que me parece personal, ya se lo he dicho antes, no me hace falta volver a decírselo”.

Jonan Wiergo: “Jaime. Básicamente por lo que se vio el martes”.

Alma Bollo: “Bosco. Es una persona importante aquí. Me llevo super bien aquí con él, pero creo que después de dos meses y medio aquí, está bien que salga nominado porque todos hemos salido. A ver si esto le sirve de empujón y empieza a mojarse porque no se moja ni para atrás”.

Jaime Nava: “Adara. Por mi enfrentamiento con ella esta semana. Llevamos ya como tres o cuatro. A mí me desgasta mucho el tema de las disputas, no me gusta. No sé si algún día me entenderé con ella, pero mi voto esta semana va para ella”.

Artùr Dainese: “Después de la movida de hoy me gustaría nominar a Asraf. Pero he pensado que él hace cosas por la supervivencia. Hay gente que no las hace así que voy a nominar a Jonan. Prefiero a la gente que hace algo por la supervivencia”.

Raquel Arias: “Jonan. No tengo nada en contra de él pero es el que más rato pasa tumbado sin hacer las tareas”.

Asraf Beno: “Raquel Arias. Llevo unas semanas viendo una actitud que no me gusta nada. No la veo clara y el otro día con el juego de la verdad lo remató”. El novia de Isa Pi ha protagonizado el momento más divertido de las nominaciones. Bosco no sabía quien era Isabel Pantoja, y el superviviente le ha cantado algunas de sus canciones provocando las risas de Jorge Javier Vázquez.

Bosco: “Asraf. Te iba a dar una tregua porque creo que aportas mucho al grupo, pero lo de Artùr no me ha gustado”.

Manuel Cortés, líder de la semana