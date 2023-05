Yaiza Martín y Miriam Corregüela se enzarzan en directo: "Ahora se va a defender sin ataques y humillaciones"

Ginés Corregüela ha sido el último expulsado de 'Supervivientes 2023'. En plató, su hija Miriam aseguraba que tenía "una sensación agridulce". Por otro lado, Yaiza Martín estaba satisfecha porque al 'Rey del bocadillo' ya no le haría falta la defensa de Miriam.

" Tengo la tranquilidad es que ahora se va a defender él , se va defender él, sin ataques, sin humillaciones y sin todo lo que se hizo desde el primer día. Ella no va a venir a defender a su padre porque es una cobarde. Las cositas a la cara", aseguraba la exsuperviviente.

"Tú quieres venir a comerle aquí lo que le quieres comer. Yo no voy a lo mediático. Lo que menos se merece es que venga y nos echemos encima. Lo que tenga que decirle se lo diré fuera de aquí porque él sabe que la ha cagado y tú la has cagado con él", le reprochaba Miriam. "Tú llevas cagándola desde el primer día. Más vale que solo tiene que venir aquí y darle al play para ver todo lo que has hecho", brotaba Yaiza.