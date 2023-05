Katerina reacciona a las palabras de Manuel Cortés sobre ella: "Si está con otra persona pienso que me ha mentido"

"Kat y yo tenemos planes que hacer cuando salgamos de aquí, ella me dijo que iba a estar esperándome, que iba a estar apoyándome y animándome, que pensaba que ella me iba a estar viendo", decía Manuel para concluir con el tema, muy seguro de las palabras que compartió con la que fuera concursante.

Desde el plató, Katerina ha reaccionado a las palabras del hermano de Alma Bollo: "Me hace mucha ilusión que hablen de mí, que él siga acordándose, como nunca mandó ningún saludo estando ahí... Pensaba que se había olvidado , al final yo le veo, cómo está". "Yo me fui y le dije que los planes que vamos a hacer, los sigo queriendo hacer, luego se verá", ha dicho ella ante las palabras de Manuel.

Ante esto, Carlos Sobera ha preguntado a Raquel Bollo sobre "si se va a llevar a Katerina a Sevilla" como su suegra. "No, la suegra no porque no son novios. Lo que si te digo es que lo que me parece extraño que cuando una persona te gusta, está concursando y está nominado, al menos lo apoyas y ella nunca pidió el voto para Manuel", ha entonado Raquel y Katerina se ha explicado: "A parte de tener una relación cercana con Manuel en el concurso tengo amigos".