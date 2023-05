Lara Álvarez vuelve a 'Supervivientes' y se deshace en elogios con Laura Madrueño: "Os echo muchísimo de menos, en vuestro éxito está mi felicidad"

Tras esto, Lara Álvarez ha contado cómo se siente al volver a este programa y al ver 'Supervivientes': "Os echo muchísimo de menos, en vuestro éxito está mi felicidad. Lo que hacéis es histórico, cada vez que veo 'Supervivientes' me emociono. Me cuesta mucho porque no te voy a mentir, tengo el corazón dividido, han sido ocho años y he aprendido mucho de este equipo".