La lacrimógena despedida de Manuel de Honduras: Alma Bollo se rompe y Raquel Bollo dedica a su hijo unas palabras de ánimo desde plató

Laura Madrueño también ha querido decir algo: "Te has dejado la piel, has sido líder en tres ocasiones, un pescador nato y yo sé que toda esta aventura te la llevas en tu corazón". "Me gustaría darte las gracias a ti, ha sido un placer conocerte y estar aquí día a día. A todos los que estáis por ahí, veros las caras todos los días ha sido flipante, no puedo creer cómo se puede hacer así de bien", ha contestado Manuel a la presentadora y también ha querido dirigirse a todo el equipo de 'Supervivientes', además de una cosa más: "Me arrepiento no haber venido antes, que lo sepa todo el mundo y espero no haberles desfraudado".