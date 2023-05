El sonado zasca de Marta Peñate a Ginés en directo ante sus palabras sobre Adara: "Por eso ella está allí y tú estas aquí"

La relación entre Adara Molinero y Asraf Beno cada vez está más rota, enfrentamiento que comenzó hace unos días en 'playa Coco' con los famosos cangrejos y que continuaba durante la gala del pasado jueves en la palapa. Esta tensión es algo de lo que los colaboradores y exconcusantes de ' Supervivientes 2023 ', durante el espacio para abonados de Mitele Plus han comentado sobre lo que está pasando entre ellos y han mostrado su diferencia de opiniones.

Ginés Corregüela ha hablado de ambos dando su opinión sobre lo que él ha vivido en Honduras: "Aquí no defiendo a ninguno de los dos, son dos estrategas a muerte, Adara también aprovecha delante de la cámara y Asraf eso es lo cangrejos es lo que lleva haciendo todo el concurso cuando está la cámara".

Pese a esto, el rey de los bocadillos XXL, ha asegurado que él cree que Asraf se merece continuar en el concurso, no tanto con la que fuera su compañera: "Debe llegar a la final antes que Adara porque es un tío que aunque hemos tenido nuestras cosas, pero hace muchas cosas, no Adara, para mí ella no se merece estar allí".