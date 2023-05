Primeras palabras de Isa Pantoja tras el enfrentamiento entre Adara y Asraf: "Solo diré eso"

El pasado martes en 'Tierra de Nadie', Isa Pantoja ya se mostró prudente con sus palabras e intentó achacar el primer enfrentamiento entre Adara y Asraf al desgaste provocado tras más de 80 días de convivencia. Durante la gala no estaba en plató, por lo que no tuvo que pronunciarse acerca de su enfrentamiento en la Palapa, que evidenció que ya no son amigos y que no era un bache puntual en su relación.