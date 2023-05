Adara Molinero se ha animado a quitarse el bikini para bañarse por primera vez en su vida desnuda en el mar . Algunos de sus compañeros, como Jonan, Alma Bollo y Artùr Dainese, le han seguido y se han quedado desnudos para darse un baño sin nada de ropa. Pero quien no ha participado en este momento tan divertido ha sido Asraf Beno , que además de no quitarse el bañador no ha hecho ninguna broma ni comentario mientras lo demás no paraban de reírse.

En Twitter, los detractores de Asraf han señalado que no se integra en el grupo y que su objetivo es presentarse como el apartado, ante lo que sus fans han asegurado que no ha querido participar en esta actividad por varias razones que no tienen nada que ver con esas hipótesis. "Estáis buscando la mínima para buscar algo malo a Asraf. Si no quiere hacer lo mismo que sus compañeros pues no lo hace, recordad que él es musulmán y a lo mejor no lo puede hacer", comentaba una seguidora del hermano de Anuar Beno.