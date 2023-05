La reconciliación más esperada de Adara y Asraf: "Estoy mal, no quiero estar así contigo"

Asraf le ha confesado tras esto que estaba sufriendo mucho con esto: "No entendía cómo podíamos terminar nuestra relación de amistad por esa tontería" . Él ha explicado que se vio sobrepasado como líder la semana pasada: "Sentía que tenía la responsabilidad de que salieran bien las pruebas, de que comiesemos toda la semana y a lo mejor no tenía que sentirlo". Y Adara le dice lo que piensa sobre esto: "Pero yo que soy tu amiga, que te pongas a presionarme así...".

Adara prefiere dejar ese tema y cerrar aquí su enfado: "Quiero que lo que quede lo disfrutemos, he estado muy mal, muy jodida". "Me alegro de que haya llegado este momento porque no me lo imaginaba", le dice él y ella le explica que igual que se enfada mucho luego se le pasa. Tras esto, comparten un momento de lo más cariñoso y ambos aseguran que "se alegran" de que esto haya sucedido.