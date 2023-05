Marta Peñate cuenta la razón por la que defiende a Asraf Beno: "Lo he explicado ya mil veces"

Marta Peñate acusó a Asraf Beno de ser un falso, de malmeter por detrás y llegó a amenazar con abandonar 'La casa fuerte' por no compartir espacio con él; pero ahora lo defiende en los programas de 'Supervivientes 2023' en los que participa como colaboradora, por lo que muchos de sus seguidores se preguntan a qué responde este cambio de opinión radical y la periodista no ha tenido problema en aclararles la duda.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha explicado que se posiciona al lado del prometido de Isa Pantoja porque intenta ser "lo más imparcial" que puede y deja atrás todo lo que vivió con él en el pasado: "No quiero juzgalres por cosas que he vivido con ellos". Así pues, como ve que ningún concursante ni exconcursante es capaz de argumentar qué es lo que hace Asraf detrás de cámaras para enervarlos a todos, continúa mostrándole su apoyo.

"Asraf no es un santo, pero no creo que todo haya sido para llegar a ciertos puntos. Está claro que no convivo ahí, pero es que no me argumentan bien", ha comentado Marta en Twitter, donde ha explicado ya "mil veces" el motivo por el que defiende al hermano de Anuar Beno. Asimismo, ha recordado que, pese a haber tenido también problemas en el pasado con Adara Molinero, ha sacado la cara por ella durante 'Supervivientes 2023' si cree que llevaba la razón.