Manuel Cortés actualiza su estado de salud y emocional desde el hospital: "Me he propuesto no llorar más"

Carlos Sobera le saludaba y le pedía una sonrisa. El superviviente intentaba mostrar su mejor cara a cámara y decía encontrarse "mejor": "Estoy bien. La verdad que me emociona mucho ver los vídeos, veros hablar y todo. Me he propuesto no llorar más, como tú dices, con alegría. Me ha tocado, no sé si a la gente le gustará o no, pero me parece que es muy injusto lo que me está tocando vivir", comenzaba.