Adara Molinero se emociona al hablar de su madre y su papel como abuela: "Se tira por el suelo y hace de todo"

Arrancaba una nueva gala de ‘Tierra de Nadie’ con Carlos Sobera y lo hacía de manera exclusiva para los abonados de mitele PLUS. El presentador nos anunciaba la preocupación que ronda la cabeza de Adara : únicamente desea que su madre se sienta orgullosa de ella y de sí misma.

La superviviente charlaba con sus compañeros y les transmitía su inquietud: "No quiero que ella, por nada del mundo, piense que no nos ha cuidado bien. Quiero que ella se sienta orgullosa. Ha sido muy buena madre. Quería decírselo cuando vino pero no pude", comenzaba.