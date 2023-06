Inédito | Conviértete en un verdadero superviviente y resuelve un difícil juego, desde dentro

En este vídeo exclusivo podemos ver cómo el equipo que se encuentra detrás de las cámaras de ‘Supervivientes’ intenta resolver el difícil juego y Alex nos explica paso a paso cómo jugar : ‘’La muestra de la combinación que tienes que memorizar está a unos 20 metros de la orilla, os aseguro que se hacen eternos. Cuando la he visto por primera vez he intentado transformar los símbolos en letras parecidas para así recordarlas mejor’’.

Nuestro reportero nos explica que hacen falta al menos tres viajes para poder conseguir todas las piezas y poder empezar a descifrar el juego encima del tablero, pero no es nada fácil, Alex nos confiesa que en esos momentos estás tan agotado y los símbolos tienen tantos detalles que no ha sido capaz de retenerlos bien.

Pese a que Laura Madrueño le animaba a continuar intentándolo, él se desesperaba aún más: ‘’Sabía que casi lo tenía y en el último viaje me he dado cuenta de que dos piezas las tenía al revés, qué rabia me ha dado haber perdido ese tiempo ‘’.