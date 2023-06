El motivo por el que ni la madre de Adara ni su hermano pueden estar en plató: "Es una cuestión personal"

El presentador recordaba entonces la salvación de Bosco el pasado jueves frente a Adara y Artùr y aprovechaba para contarle algo a la audiencia: "Un segundo, tengo que aclarar una cosa. Lo primero, hemos invitado tanto a la madre de Adara como a su hermano , pero por motivos personales no pueden venir. Es una cuestión personal de ellos, no han podido acudir ", afirmaba.

"Me gustaría que estuvieran representados todos y sobre todo la familia o amigos de Adara porque está nominada. Pero no han podido venir, sin más", insistía.

No obstante, Alma Bollo no ha dudado en aclarar que, independientemente de que los defensores de Adara no hayan podido acudir, a su compañera y amiga no le va a faltar apoyo: "Tenemos aquí gente en representación de ella".