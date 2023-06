María Jesús Ruiz salta ante las palabras de Alma Bollo: "Lo que estás diciendo es una auténtica mentira"

La primera en responder ha sido Alma Bollo : "No, por mi parte nunca lo sentí y creo que ninguno lo sentimos como supervivientes de segunda categoría". Y esto ha hecho reaccionar a María Jesús Ruiz: "¡Eso no es verdad! Perdona que te diga , Alma, pero lo que estás diciendo es una auténtica mentira".

"Me alboroto un poco por dentro, no me he perdido absolutamente nada y es que he visto que cuando llegaban 'Los olvidados' a la playa y se reinsettaban todos con los trataban un poco de segunda", ha explicado la colaboradora.