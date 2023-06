La audiencia se parte de risa con la reacción de Bosco al reencontrarse con la cama: "En su salsa"

A la audiencia le ha encantado ver las reacciones de los supervivientes al llegar a esta increíble mansión, pero les ha gustado especialmente la de Bosco Blach Martínez-Bordiú al reencontrarse con la cama después de tres meses durmiendo en la playa. El sobrino de Pocholo ha abierto mucho la boca y al sentarse en ella ha comentado: "A ver si me puedo acostumbrar, un segundo, ¡ya me he acostumbrado!".