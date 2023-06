Alexia Rivas habla de la depilación en 'Supervivientes': "Por la tele no se ve"

La periodista ha explicado que, aunque "por la tele no se ve", los supervivientes "suelen tener unos pelos importantes" y que donde más se nota es en la zona del entrecejo, pues no cuentan con pinzas de depilar. "Cuando salí y me vi en el espejo las cejas dije: '¡Madre mía!'. Y eso que aprendí a quitarme los pelos con los dedos", ha confesado Alexia, que no es la primera que ha intentado depilarse las cejas con las manos, ya que en otras ocasiones, las concursantes han intentado quitarse esos pelitos con hilo de pescar.