Jonan se derrumba ante su cara a cara con Raquel Mosquera y decide no llegar a una reconciliación: "No doy el paso"

En medio de este tenso momento, Laura Madrueño ha explicado algo: "Hemos tenido un momento de tensión durante la publicidad , Jonan ha abandonado el puente, queremos que intentéis avanzar hacia delante, no anclaros en el pasado". Jonan, ante esto, ha afirmado que quería retroceder en este puente y ha explicado por qué: "Has venido con la artillería muy cargada , no pueds venir a meter mierda, en vez de a arreglar algo. Que vengas a decir que he dicho cosas detrás de cámaras me parece bastante heavy".

"Me parece bien lo que ha dicho, yo habré cometido errores, pero con él no", ha continuado manteniendo Raquel y al seguir con los reproches hacia él, Jonan no ha entendido esta actitud y no ha podido evitar de nuevo las lágrimas: "No me quiero quedar con ninguna mala sensación de supervivientes, yo no soy una persona de discutir y en esta experiencia te toca. No quiero ninguna movida contigo ni con nadie". "Cuando salgas vas a ver todo", ha contestado ella, lo que ha hecho que Jonan haya preferido dejarlo así y no avanzar en el puente: "No quiero, lo siento. Me estás diciendo las cosas que no tengo que decir. Venías con la artillería cargada de tres meses, ya no doy el paso". "Ese teatro no, conmigo no va", ha entonado ella y ambos han abandonado el puente cada uno por su camino.