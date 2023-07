Bosco habla sobre cómo se siente tras conseguir el premio y cómo vivió su tío Pocholo que ganase 'Supervivientes': "Casi revienta el teléfono"

Además, tanto él como Adara han podido ver los porcentajes que tuvieron los dos de la audiencia en la gran final, algo por lo que le ha preguntado Ion Aramendi: "Ganaste por este poncentaje, ¿cómo te sientes?". "Aquí solo hay una marcha y esa es 'a tope", ha sido la respuesta del sobrino de Pocholo, que ha respondido también a cómo se ha visto en el concurso: "Me lo he pasado como un tremendo enano, no cambiaría nada, mantengo lo que dije y cómo lo dije porque lo he sentido así, lo bonito ha sido el proceso de aprendizaje que sin esas pequeñas cosas no hubiese sido de tal manera".