"Lo di todo", "La isla te cambia", "Sacó lo malo de mí": las ex Supervivientes reflexionan sobre su concurso

La gran mayoría de los concursantes de esta edición, han reconocido ante nuestro micrófonos haber recibido mensajes y comentarios sobre su concurso y muchos de ellos, mencionando lo diferentes que les han visto, recalcando no reconocerlos. Alma ha sido una de ellas, quién ha explicado como se siente con esta situación. "Saca lo más bueno y lo más malo. Me arrepiento de haber perdido las formas" , comenta en el backstage de la gran final.

Raquel Arias, por su parte, ha sido otra de las participantes que ha querido hablar de uno de estos arrepentimientos, el suyo, concretamente, al hilo de mojarse en las tramas . La que fue ganadora de otro reality, comenta que mucha gente le ha criticado por no haberse mojado lo suficiente durante el concurso en las diferentes tramas, pero ella reconoce ser así y haber sido fiel así misma.

Está claro que, concursar en Supervivientes es un giro radical de guion en la vida de cualquiera y es que no sólo dejas de comer y pasas horas entre agua, arena y sol, si no que también tus hábitos comunes y diarios cambian por completo. Entre ellos, la higiene, ya que los supervivientes no tienen apenas posibilidad de tener una higiene diaria completa mediante duchas y sólo tienen abundancia de agua salada, agua que reseca mucho la piel.