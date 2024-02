"Estoy corriendo, me estoy arrastrando, estoy intentando que no me arrastren, aguantando mi peso, haciendo equilibrio... y también me estoy preparando de muchas más formas; por ejemplo, estoy aprendiendo a hacer nudos de cuerdas porque me apareció un vídeo en YouTube de eso y confío en que me sea de utilidad en la isla", ha comentado Arkano junto a un vídeo en el que muestra todos estos entrenamientos y en el que admite que lo más difícil es correr o arrastrarse por la arena, que en este caso es de un parque, pues es lo más similar que tiene a la de la playa cerca de su casa.