Las peculiares mascotas que Laura Madrueño echará de menos y sus imprescindibles para Honduras

Laura Madrueño nos ha contado cómo se prepara para la aventura: "Lo más importante antes de ir es hacer deporte, tienes que estar en forma para aguantar esas jornadas con duras condiciones meteorológicas", confesó. Esta vez tiene aún más claro lo que no puede faltar en su maleta: "Me llevo comida que voy a echar de menos, mi té japonés y mi maleta de buceo, sin mis aletas y mi máscara no puedo estar, es mi mayor regalo allí"