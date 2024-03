Nervios, miedos y primeros acercamientos entre los supervivientes durante el viaje a Honduras

El buen rollo se respira en el ambiente. Parece que los participantes han congeniado bastante bien y, poco antes de montar en el avión, no dudan en brindar entre ellos y en compartir momentos de risas y complicidad. Por ejemplo, uno de los primeros acercamientos que se ha producido el de Pedro García-Aguado y Aurah Ruiz, que compartían carcajadas antes de embarcar.

Eso sí, pese a que predominan las ganas de ‘Supervivientes’, hay muchos concursantes que están algo intranquilos: “Tengo muchos nervios. Ganas, también. Ahora mismo, tengo miedo a volar, que me horroriza”, decía Carmen Borrego, que, en pocas horas, tendrá que saltar del helicóptero más famoso de la televisión.

Por su parte, Arkano se muestra “motivadísimo” ante la experiencia y declara: “Voy a cantar todo lo que me pidan”. Gorka Ibarguren declara que el hambre es algo que no va a llevar tan bien, ya que come “seis veces al día”.