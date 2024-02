La historia de amor de Zayra Gutiérrez y Miki Mejías: un hijo en común y planes de futuro

Zayra Gutiérrez, la hija mayor de Guti y Arantxa de Benito, es la cuarta confirmada de 'Supervivientes 2024' y muy pronto pondrá rumbo a Honduras junto a Arkano, Javier Ungría, Arantxa del Sol y el resto de concursantes de esta nueva edición. En Madrid se quedarán esperándole no solo sus padres, sino también su novio, Miki Mejías, y el hijo de casi un año que tienen en común, Hugo .

Fue en noviembre de 2022 cuando el nombre de Miki Mejías comenzó a sonar en los medios de comunicación, pues esa fue la fecha en la que se supo que la primogénita de Guti estaba embarazada a sus 22 años . Desde ese momento ha pasado más de un año, pero ya no suena con tanta fuerza el nombre de este empresario madrileño de 29 años, que mantiene un perfil discreto pese a ser la pareja de Zayra Gutiérrez.

La hija del exfutbolista del Real Madrid explicó que su familia se sustentaba gracias a la empresa de su chico, pero no dio detalles acerca de su actividad; sobre su trabajo, dijo que su única ocupación actual era cuidar a su bebé y que, en un futuro, sí que le gustaría retomar sus estudios de educación infantil : “Me queda un año para sacármelo”. Un plan que quedará en un segundo plano porque ahora la aventura le espera en los Cayos Cochinos.

Según publicó la revista 'Lecturas', Zayra y Miki se conocieron porque él era novio de una amiga de ella. De acuerdo con lo que cuenta la hija de Arantxa de Benito, conoce a su chico desde hace once años , aunque no ha aclarado cómo lo conoció o cuál es su vínculo en común. Lo cierto es que su historia de amor empezó mucho más tarde y, poco después de iniciar formalmente su romance, descubrieron que iban a ser papás.

En Instagram casi todas las fotos que suben son presumiendo de su amor y de lo felices que son juntos y con su bebé. La nueva concursante de 'Supervivientes 2024' ha manifestado, incluso, su deseo de pasar "toda la vida" al lado del padre de su hijo: "Te has convertido en el amor de mi vida. No me cansaré nunca de decirte gracias por cómo nos tratas, el amor que nos das cada día y, sobre todo, por crear una familia tan bonita como la que hemos formado". En esta misma red social, Zayra ya llama "marido" a Miki y, según han publicado varios medios, la pareja ya tiene planes de boda.