"Hace dos años me tiré en ese mar y empezó mi nueva vida. Fue duro, bonito e inolvidable. Me da muchísima emoción ver este programa, me alegra ver a Jorge y a todo el equipo ahí dándolo todo para que salga de 10, no sabéis el curro que tiene detrás para que lo podamos ver desde casa", ha comentado la sobrina de Isabel Pantoja en sus stories de Instagram, donde también ha confesado quiénes son sus concursantes favoritos por el momento: Mario González y Claudia Martínez.