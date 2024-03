Ana Herminia desvela que la relación entre su novio Ángel Cristo y Bárbara Rey está "completamente rota": "Fue un destrozo total"

"Me duelen el tiempo que estuve como tú, odiándola, porque no entendía lo que había hecho y por qué lo había hecho. Ese dolor te va a llevar a estar jodidísimo" , ha señalado Pedro. Es ahí entonces cuando Ángel Cristo Jr. le ha agradecido sus palabras pero ha querido destacar algo: "Hay historias e historias. Y mi historia no es la tuya". Hay que recordar que el hijo de la vedette mantiene una guerra mediática con su madre y también con su hermana.

Ángel ha subrayado entonces que su historia la ha contado tal cual ha ocurrido, pero que lo que no puede hacer es contarla "con flores". Rocío ha incidido en que lo ha hecho de una manera agresiva y eso le genera mucho dolor. "Yo he contado mi historia, mi vida y mi verdad" , ha afirmado muy rotundamente el hijo de Bárbara Rey. Rocío ha querido explicarle que eso no lo juzga, pero lo que sí juzga es el negocio que se puede hacer con el dolor.

Jorge Javier le ha preguntado si la relación madre e hijo está rota totalmente: "Sí. Fueron treinta años de mucho sufrimiento y un destrozo total. Es una pena, porque yo soy madre y yo no me veo en esa situación". La novia de Ángel Cristo ha señalado además que no le gustaría hablar con Bárbara: "He estado en su casa y tenía una relación buena con ella, pero veía cosas que no me parecían. El trato, algunas cosas que iba por detrás... Ángel estuvo peleando por la custodia y ha estado en la cárcel por eso. No vi ningún tipo de ayuda".