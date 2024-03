El tremendo cruce de palabras entre Ángel Cristo Jr. y Carmen Borrego: "Has hecho una carrera jodiendo a tu familia"

Las lágrimas de Ana Hermida, novia de Ángel Cristo, en el plató de 'Supervivientes'

El duro ataque de Carmen Borrego a Ángel Cristo Jr: "Vives del circo y de hablar mal de tu familia. Vas reptando"

Zayra Gutiérrez le achaca a Ángel Cristo Jr. que solo sabe hablar "atacando a las personas"

Ángel Cristo Jr. no ha tenido su mejor noche desde que llegó a 'Supervivientes 2024'. Y eso que los concursantes no llevan ni una semana en Honduras. Pero al hijo de Bárbara Rey ya le están saliendo enemigos y bien cerca, en su mismo equipo. Durante el programa de este domingo ha mantenido una fuerte discusión con Carmen Borrego.

Todo comenzaba con una Zayra muy enfadada señalándole que ya entiende por qué le llaman "mala persona": "Solo sabes hablar atacando a las personas. No sabes dialogar con nadie. Y tú vas de que has vivido en un circo todo el rato. Ya lo sabemos. Pero porque hayas vivido en un circo no significa que sepas hacer de todo".

Kike Calleja ha dado la cara por su compañera recordando que el primero que faltó al respeto en Playa Olimpo fue él tanto al propio Kike como a Carmen Borrego: "Te dije que era la última vez que faltabas al respeto en este equipo". El hijo de Bárbara Rey ha apuntado que le pidió perdón "por lo del geriátrico y el cuidador".

El choque entre Carmen Borrego y Ángel Cristo Jr.

En ese momento, Carmen Borrego ha intervenido sin pelos en la lengua: "¿Para qué pides perdón? Para luego seguir... No vale Ángel". El hijo del artista circense Ángel Cristo le ha dicho a Carmen que le había llamado "machista y que me gusta mucho el dinero". La colaboradora de Telecinco le ha reiterado que es "bastante machista".

"Tú has hecho una carrera hablando de los demás", le ha atacado Ángel. La tensión se mascaba y ambos concursantes se han enzarzado en una discusión cuanto menos inesperada. "Yo hago la carrera como a mí me dé la gana. Pero no hago la carrera jodiendo a mi familia. No la he hecho jamás. Tú sí, vives del circo y de hablar mal de tu familia. Vas reptando".

Las lágrimas de Ana Hermida