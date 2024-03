Imágenes inéditas | Carmen Borrego sufre un tremendo bajón en 'Supervivientes': "Tengo muchísima ansiedad"

El inicio del concurso para Carmen Borrego no está siendo precisamente un camino de rosas. La pequeña de las Campos no solo lo pasa mal a la hora de enfrentarse a las pruebas físicas de 'Supervivientes', si no que además se siente especialmente agobiada por la presencia de las cámaras y el hambre, que ya empieza a hacer estragos entre los concursantes.