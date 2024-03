Alejandra Rubio opina sobre la actitud de Carmen Borrego en este inicio de 'SV': "Necesito ver más de ella"

En la parte para abonados de Mitele Plus , Alejandra Rubio ha opinado sobre la bronca que se ha dado entre su tía Carmen Borrego y Arantxa del Sol han tenido en Honduras , y que esta última decidiera nominarla el pasado jueves .

Pese a que la discusión entre ambas empezaba en la playa por un coco, el motivo principal de fondo era la nominación de Arantxa a Carmen después de que esta le recriminase que no se posicionase de una manera clara con ella en los enfrentamientos que se estaban generando en el grupo, pese a la buena relación entre ellas. "Creo que desde el principio esta es una relación que no va bien encaminada", opinaba Alejandra sobre esto.

"No va bien encaminada porque no le baila el agua a Carmen Borrego", interrumpía Marta Peñate a su compañera en el plató, algo que hacía reaccionar a Alejandra y dejar algo muy claro: "Quiero aclarar que yo no soy la defensora de Carmen, vengo a trabajar y dar mi opinión. Es mi tía y diré lo que pienso".