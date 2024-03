Rubén Torres y Mario González han ganado en el primer juego de líder de 'Supervivientes 2024'

Aurah Ruiz, Ángel Cristo, Miri Pérez-Cabrero y Rocío Madrid, nominados de 'Supervivientes'

Tú decides con tu voto en la app de mitele quién se salva de la expulsión

Los supervivientes se han enfrentando a una nuevas nominaciones tras el destierro de Lorena Morlote a Playa Limbo (sin que ellos sean conscientes de eso) y con Rubén Torres y Mario González como nuevos líderes de Playa Olimpo y Playa Condena, respectivamente. Aurah Ruiz, Rocío Madrid, Miri Pérez-Cabrero y Ángel Cristo Jr. han sido los nominados de la semana. ¡Tú decides con tu voto en la app de mitele quién se salva de la expulsión!

Las nominaciones de Playa Olimpo

Rocío Madrid: Aurah. Básicamente, y lo digo de corazón, no tengo nada personal en contra de Aurah pero es cierto que no aporta nada al grupo. Es la última que se levanta, toma el sol, hacemos la comida, la avisamos, come y vuelve a tomar el sol.

Aurah Ruiz: Rocío. No la aguanto, es una traicionera, lo único que hace es insultarme por detrás pero no tiene los santos ovarios de decírmelo a la cara. Cuando se lo dices todavía te dice que no.

Pedro García Aguado: Rocío por este contencioso que tiene con Aurah. Ojalá que esta semana les viene bien. Entiendo a Rocío porque es muy demandante pero también hay que poner un poco de 'venga, te comprendo' y ponerle límites.

Javier Ungría: Aurah. Por mucho que en algún momento se acerca de manera normal al grupo, es una excepción. Ese tipo de convivencia no me gusta.

Blanca Manchón: He cambiado la nominación porque no me ha gustado que Aurah diga que se queda sola cuando desde el primer día he estado con ella y he creído que teníamos un vínculo. Mi nominación va directa, directa, directa.

Gorka Ibarguren: He estado a punto de cambiar mi nominación porque el comentario de Aurah también me ha sentado muy mal. Llevamos toda la semana reculando, intentando que ella se sienta bien... parece que no valora esas cosas. Pero ya que le hice la nominación directa la semana pasada voy a darle descanso. Voy a nominar a Rocío porque para mi gusto se queja demasiado a la hora de cuando cogemos caracolas, centollos... dice 'Qué pena me da'. Estamos en un concurso de supervivencia y si nos da pena comer lo que pescamos, nos vamos a morir de hambre.

Arkano: Aurah. Es el origen de la mayor parte de los conflictos que hay aquí y pese a sus problemas físicos no ha puesto mucho de su parte tanto por integrarse como por aprender de la supervivencia.

Aurah era la nominada del grupo y Rubén Torres, como líder, nominaba a Rocío Madrid por haber sido la segunda persona más votada del equipo. Ella no se lo esperaba, pero aseguró que su actitud con él no iba a cambiar durante el concurso.

Las nominaciones de Playa Condena

Carmen Borrego: Nomino a Ángel porque aunque lleva dos días bien no me creo a este Ángel, me creo al anterior. Si esta semana me demuestra que es así, dejaré de nominarle.

Ángel Cristo Jr: Nomino a Kike porque no para hablar de comida y hay que expulsarle ya de la playa.

Claudia: Ángel. Miri es un pilar fundamental en las pruebas de equipo. Haya tenido lo que haya con ella, creo que tengo que mirar más por mis compañeros y les incomoda más Ángel. Ángel y yo estamos teniendo más relación ahora pero tampco es que seamos super amigos. Prefiero mirar por mi equipo antes que por mí.

Miri Pérez-Cabrero: Nomino a Claudia porque no voy a permitir jamás que nadie ponga en duda mi palabra, mis valores o que una niña que no me conoce de nada diga que soy mala persona.

Kike Calleja: Nomino a mi 'amigo' Ángel'. Por afinidad. Es con la única persona con la que no tengo mucha relación aquí. A pesar de que está cambiando, crea mal rollo en el equipo y a mí gente así la verdad es que no me gusta.

Arantxa del Sol: Nomino a la 'mamma' del equipo, Carmen Borrego, porque me regaña todo el día y es muy marimandona.