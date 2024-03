Jorge Javier, a Carmen Borrego al no querer participar en el juego de localización: "Eso no es el espíritu de 'Supervivientes"

Momento en el que Carmen Borrego comunicaba algo a la presentadora: "No lo voy a hacer, lo he hablado con el equipo" . Algo que comunicaba Laura Madrueño y que hacía reaccionar a Jorge Javier desde el plató, con ironía: "Qué buena Carmen sacrificándose, un aplauso para ella".

"Aquí hemos venido a jugar y todos son supervivientes, el médico nos ha dicho que todos son aptos para participar en este juego", explicaba Laura Madrueño, pero Carmen Borrego que no estaba enferma, simplemente no quería hacerlo porque "sabe que no va a hacerlo bien". Jorge Javier no entendía las explicaciones de la concursante: "Este 'sé que no lo voy a hacer bien' es una excusa absolutamente de perdedores y no es el espíritu del concurso".