Alvaro de Luna y TIMØ celebran la vida desde Honduras con 'Hoy festejo'

En este nuevo tema, que ya suena en las noches de 'Supervivientes', Álvaro de Luna y TIMØ hablan de celebrar el mal de amores, de que si una pareja no funciona y no podéis estar juntos, festejar el hecho de que ya no esté a tu lado, y que en él esté la gente que te quiere. Toda una manera optimista de ver la vida ante las adversidades.