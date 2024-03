Miri se derrumba ante las duras críticas de sus compañeros en Playa Olimpo: "Le gusta mucho el protagonismo"

El comportamiento que está teniendo los últimos días Miri en Playa Olimpo no le está gustando mucho que digamos a sus compañeros. Tanto que estos se han unido para criticarla a sus espaldas. "Ya se lo dije a Miri", aseguraba Kike Calleja. "No se puede hacer todo a la vez. ¿Al final sabes lo que pasa? Que cuando quieres abarcar tanto, no abarcas nada", añadía el reportero de Mediaset.

Gorka, además, pedía "relax". Kike, por su parte, volvía a insistir en que por ejemplo si le daban la función del fuego a él, la iba a hacer a su manera, no como la influencer quisiese: "Si nos repartimos las funciones lo hacemos así y ya está. Que me estén supervisando como si fuera un colegio... no me gusta", explicaba. Por otro lado, Blanca Manchón lanzaba la siguiente pregunta: "¿No tenéis la sensación de que le proponéis algo y no os está escuchando? Me ha pasado varias veces ya".