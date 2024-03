"No es su concurso, ella quería tele y lo ha conseguido"; Álex habla sobre la llegada de Marieta a Supervivientes

El abandono de Zayra Gutiérrez por problemas de salud abrieron la puerta a Marieta , que sin dudarlo se lanzó a la aventura. "No me he preparado nada, ha sido todo muy de repente. Ahora estoy comiendo todo lo que me apetece", confesaba Marieta. "Es una oportunidad que no se le presenta a cualquiera, prefiero decir que sí y después gestionarme allí en Honduras", explicaba.